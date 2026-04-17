Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál a védett ár

A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni - közölte a választáson győztes Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán csütörtökön.

Magyar Péter miniszterelnök-jelölt jelezte: erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyet Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint a Mol felső vezetésével folytatott Kapitány István és Kármán András társaságában.

"A Mol részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított" - hangsúlyozta.

A párt elnöke azt is írta, felszólítja Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést.

Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a Mol által a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is.

"Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza-kormány terveit e téren. A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának" - olvasható a bejegyzésben.