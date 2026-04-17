Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál a védett ár
2026. április 17. péntek 08:27
A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni - közölte a választáson győztes Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán csütörtökön.
Magyar Péter miniszterelnök-jelölt jelezte: erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyet Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint a Mol felső vezetésével folytatott Kapitány István és Kármán András társaságában.
"A Mol részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított" - hangsúlyozta.
A párt elnöke azt is írta, felszólítja Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést.
Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a Mol által a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is.
"Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza-kormány terveit e téren. A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának" - olvasható a bejegyzésben.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A Vadásztanya is már csak emlék,...
- Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál...
- Ön is kaphat hamarosan egy szép...
- Az új EKF-főnök hitelességre törekszik
- Fényjelzéseket leadva mentette meg...
- Három szúrással végzett áldozatával a...
- Kínába is elvitte a busójárás hírét...
- Idén is megrendezik a magyar...
- A pécsi vonalon késtek a legtöbbet a...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...