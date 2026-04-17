Három szúrással végzett áldozatával a baranyai késelő

A Pécsi Járásbíróság csütörtökön elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását egy hónapra emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2026. április 14. napján a sértett férfi egy társával fát vágott egy háznál a reggeli órákban.

Amikor a munkával végeztek, a ház előtt a kapunál, a járdán beszélgettek, a sértett inkább háttal a kapu felé fordulva.

Reggel 8 óra körül a gyanúsított megjelent az utcán, zsebre tett kézzel egyenesen a sértett felé haladt, majd közölte, hogy kés van nála és azzal a lendülettel elővette a zsebéből a fanyelű konyhakést és föntről lefelé sújtó mozdulattal, nagy erővel, legalább háromszor mellkason, nyakon és a jobb halántékán fejbe szúrta a sértett férfit, majd sarkon fordult és elhagyta a helyszínt.

A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 2026. április 15-én - a szakszerű orvosi ellátás ellenére - elhunyt.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított megszökne, elrejtőzne, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész, a gyanúsított a végzést tudomásul vették, a kirendelt védőnek - aki az ülésen nem jelent meg - három nap áll rendelkezésére a jognyilatkozata megtételére, így a határozat nem végleges.