Három szúrással végzett áldozatával a baranyai késelő
2026. április 17. péntek 09:55
A Pécsi Járásbíróság csütörtökön elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását egy hónapra emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai szerint 2026. április 14. napján a sértett férfi egy társával fát vágott egy háznál a reggeli órákban.
Amikor a munkával végeztek, a ház előtt a kapunál, a járdán beszélgettek, a sértett inkább háttal a kapu felé fordulva.
Reggel 8 óra körül a gyanúsított megjelent az utcán, zsebre tett kézzel egyenesen a sértett felé haladt, majd közölte, hogy kés van nála és azzal a lendülettel elővette a zsebéből a fanyelű konyhakést és föntről lefelé sújtó mozdulattal, nagy erővel, legalább háromszor mellkason, nyakon és a jobb halántékán fejbe szúrta a sértett férfit, majd sarkon fordult és elhagyta a helyszínt.
A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 2026. április 15-én - a szakszerű orvosi ellátás ellenére - elhunyt.
A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított megszökne, elrejtőzne, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Az ügyész, a gyanúsított a végzést tudomásul vették, a kirendelt védőnek - aki az ülésen nem jelent meg - három nap áll rendelkezésére a jognyilatkozata megtételére, így a határozat nem végleges.
Forrás: Pécsi Törvényszék
Facebook box
Megosztás
