Gigantikus szállítmány érkezett a Dunán, Mohácsnál vesztegel a konvoj

Két, egyenként 285 tonnás ipari reaktor érkezik Magyarországra vízi úton, ám a különleges szállítmány jelenleg Mohácsnál várakozik a Tisza alacsony vízállása miatt, számolt be róla a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

A két, egyenként 285 tonnás OC reaktort indítottak útnak Pozsonyból, amelyek végül egy borsodi ipari létesítményben állhatnak munkába.

A gigantikus berendezéseket a bárkák fedélzetére emelték, majd megkezdődött a több száz kilométeres vízi út.

A szállítmány a Duna teljes magyarországi szakaszát érintette. Az út során a hajók áthaladtak a szlovákiai Gabcíkovo vízlépcsőnél található zsiliprendszeren is, majd sikeresen eljutottak Mohácsig. Itt azonban egyelőre várakozni kénytelenek.

A HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. közleménye szerint a Tisza vízállása jelenleg túl alacsony ahhoz, hogy a bárkák biztonságosan folytathassák útjukat a Bodrog felé. A folyó több szakaszán olyan sekély részek, úgynevezett gázlók alakultak ki, amelyek mellett ekkora merülésű hajókkal nem lehet továbbhaladni.

Így egyelőre kérdéses, mikor indulhatnak tovább, nem kizárt, hogy akár több hetet, vagy akár hónapot is kénytelenek várakozni.

