A Pécsi Egyházmegye pedagógusait köszöntötték - Életműdíjakat is átadtak

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő 20 oktatási intézmény: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok több mint 400 pedagógusát köszöntötték május 29-én Tolnán, a fennállásának 70. évfordulóját tavaly ünneplő Szent István Katolikus Gimnáziumban.

A pedagógusnaphoz kapcsolódó rendezvényen Felföldi László pécsi megyéspüspök és Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegye oktatási irodavezetője a 71. pécsi püspök emlékére alapított Szepesy Ignác pedagógus életműdíjat adott át 9 pedagógusnak, köztük egy óvodapedagógusnak.

Az elismerést 2013 óta adományozza a pécsi megyéspüspök az egyházmegye köznevelési intézményeiben hosszú időn át kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak.

Elsőként Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal oktatási irodavezetője mondott köszönetet jelenlevőknek a hivatásuk személyes megéléséért, valamint azért a gazdagságért, amivel éltetik és megajándékozzák a gyermekeket és közösségeiket. Az oktatási irodavezető méltatta a vezetők napi helytállását és küzdelmét, amivel a konfliktushelyzetekben sokszor áldozatokat meghozva egyben tartják és vezetik közösségüket.

Felföldi László pécsi püspök köszöntőjében elmondta, a gyerekek ma is olyanok, mint korábban voltak, csak az idősebb generációk emlékképei szépülnek meg az idő múlásával. A főpásztor kiemelte, hogy az állandó és rendszeres iskolalátogatási alkalmakon és ünnepségeken személyesen tapasztalta meg, milyen mérhetetlen gazdagság és kincs van az intézmények birtokában. Hangsúlyozta, közös feladatunk, hogy a gyermekek a saját képességeikkel és értékeikkel összhangban tudjanak növekedni és leküzdhessék az elszigetelődés, a felszínesség, a meggyengített gondolkodás akadályait, hiszen a mai világ nem ad lehetőséget az egymás meghallgatására, a gondolkodásra, a párbeszédre sem családban, sem iskolában, sem a korosztályos csoportokban.

A püspök rámutatott, a pedagógusoknak az Isten által adott személyes kincseik birtokában kell segíteniük a rájuk bízott fiatalokat, hogy azok felfedezzék, formálják, védjék és továbbadják saját kincseiket, azért, hogy maguk is családjaik és később életközösségeik igazi kincsévé váljanak.

A 2025-26-ös tanévben Szepessy Ignác pedagógus életműdíjban részesült:

Csoport Szilvia óvodapedagógus (Katolikus Óvoda, Alsószentmárton), Martininé Koós Krisztina német nemzetiségi óvodapedagógus (Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Mohács), Koós Katalin pedagógus (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pécs), Nyisztor Ákos pedagógus (Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Paks), Kapitány Anita pedagógus (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Siklós), Kasler Zsuzsanna pedagógus és Kovalovszki Éva pedagógus (Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium, Pécs), Lendvai Katalin pedagógus (Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Tamási) és Miklós Márta pedagógus (Szent István Katolikus Gimnázium, Tolna).

Továbbá elismerő díszoklevéllel köszönték meg Báráczné Szántó Mariann, a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc tagóvodája igazgatójának az intézmény javára végzett elkötelezett és lelkiismeretes szolgálatát.

A nap szakmai programjaként Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta előadását halhatták a résztvevők.

A pedagógusnapi ünnepségen rendhagyó módon a köszöntők, a díjátadás és a szakmai előadás a házigazda tolnai gimnázium tavalyi jubileumi gálakoncertjére összeállt zenekar újra felcsendült zeneszámai között voltak láthatók és hallhatók.