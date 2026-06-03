Elvonulnak a felhők, napsütésre számíthatunk szerdán

Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, csütörtökön már napos idő várható nyugat felől érkező fátyol- és főképp keleten gomolyfelhőkkel.

Éjszaka is számíthatunk szórványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra, holnap viszont már csak a keleti, északkeleti megyékben fordulhatnak elő konvektív csapadékgócok.

A zivatarokat kiemelten a középső országrészben felhőszakadás is kísérheti.

A keleti tájakon a délies szél élénkül meg.

Holnap az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli, délnyugati irányba fordul a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.

