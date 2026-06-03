Elvonulnak a felhők, napsütésre számíthatunk szerdán
2026. június 03. szerda 16:03
Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, csütörtökön már napos idő várható nyugat felől érkező fátyol- és főképp keleten gomolyfelhőkkel.
Éjszaka is számíthatunk szórványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra, holnap viszont már csak a keleti, északkeleti megyékben fordulhatnak elő konvektív csapadékgócok.
A zivatarokat kiemelten a középső országrészben felhőszakadás is kísérheti.
A keleti tájakon a délies szél élénkül meg.
Holnap az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli, délnyugati irányba fordul a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Visszatértek a pécsi betörők a...
- Kissé emelkedik Mohácsnál a Duna...
- Íme, a pécsi egység, a Makári, ahol...
- Kétéves kisfiát álmában megölő férfi...
- Gigantikus szállítmány érkezett a...
- Elvonulnak a felhők, napsütésre...
- Szúnyognapot rendeznek csütörtökön...
- Boldog Brenner János vértanúra...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Új éghajlati portált indított a...