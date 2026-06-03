Visszatértek a pécsi betörők a tetthelyre, ahol még helyszíneltek a zsaruk - Videó!

A baranyai rendőrök épp szemlét tartottak, amikor ismét feltűntek a betörők.

Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy tolvajok jutottak be egy pécsi irodába. Az elkövetők május 29-én 17 óra 30 perc és június 1-jén 8 óra 20 perc között betörték egy Lánc utcai épület bejárati ajtajának üvegét, majd öt számítógép-monitort, valamint egyéb tárgyakat vittek el. A lopással közel 200 ezer, míg a rongálással csaknem 100 ezer forintos kárt okoztak.











A rendőrök épp szemlét tartottak a helyszínen, amikor váratlanul feltűntek a feltételezett elkövetők. Három férfi ismét megpróbált bejutni a korábban megrongált nyílászárón az irodába, de arra nem számítottak, hogy rendőrökkel fogják szembe találni magukat, akik mindjárt el is fogták őket.

A nyomozók kihallgatták a 64, az 54 és az 52 éves helyi férfit, lopás miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.

