Szúnyognapot rendeznek csütörtökön Pécsen
2026. június 03. szerda 13:12
A szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat azok, akik csütörtökön ellátogatnak a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szervezésében zajló Mosquito Day-re, azaz Szúnyognapra - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény szerdán az MTI-vel.
A PTE közleménye szerint a Szentágothai János Kutatóközpontban zajló rendezvényre azokat várják, akiket érdekel, hogy "a nyár elmaradhatatlan szereplői" mitől olyan sikeresek, hol találkozhatunk velük a leggyakrabban, miért jelentenek egyre nagyobb kihívást, és mit tehetünk ellenük.
Az esemény során tematikus standokat látogatva, interaktív bemutatók segítségével ismerhetik meg a látogatók közelebbről a szúnyogok titokzatos világát, így azt, hogy miként zajlik a szúnyogok szaporodása és fejlődésük, milyen táplálkozási szokásaik vannak, és mikor a legaktívabbak.
Azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy hol találkozhatunk velük, azaz melyek a szúnyogok által kedvelt élőhelyek és szaporodóhelyek, illetve hogy miért jelentenek problémát kellemetlen csípéseikkel, az általuk terjesztett kórokozókkal, valamint milyen veszélyeket rejtegetnek az inváziós fajok.
Az eseményen megismerhetik a látogatók a legjobb védekezési lehetőségeket és gyérítési módszereket is, továbbá az interaktív bemutatók mellett egy kötetlen podcast-beszélgetés keretében is bepillantást nyerhetnek a terepi kutatások és a tudományos munka mindennapjaiba - olvasható az ingyenesen látogatható rendezvényről szóló közleményben.
Forrás: PTE
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