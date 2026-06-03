Kissé emelkedik Mohácsnál a Duna vízszintje

A következő napokban kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is, azonban a nagyobb víznek várhatóan nem lesz utánpótlása.



Kedden 149 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, a folyó vízszintje az előrejelzés szerint néhány napig emelkedik, egy hét múlva 224 centis vizet várnak a szakemberek.

Utánpótlás viszont azt követően már nem lesz, így komolyabb vízszint-emelkedésre ezúttal sem számíthatunk.