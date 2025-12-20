Kínába is elvitte a busójárás hírét Rosta Endre, a mohácsi népszokás utazó nagykövete

Az Egyesült Államok és Svédország után a nyolcmilliós kínai metropoliszban, Quanzhouban (Csüancsou) rendezett Tengeri Selyemút Nemzetközi Kulturális és Turisztikai Fesztiválon is bemutatkozott a busójárás: Rosta Endre maszkfaragó, a Busóudvar vezetője, a busójárás utazó nagykövete mutatta be a hagyományt a rendkívüli érdeklődést tanúsító helyieknek.

December 11-én nyitották meg a 2025-ös Tengeri Selyemút Nemzetközi Kulturális és Turisztikai Fesztivált Quanzhouban. a Fujian tartományban található, csaknem nyolcmillió lakosú város az ókori világ kereskedelmi központjaként 2021-ben került fel a kulturális világörökségek listájára.



Az idei fesztivál mottója a „Selyemút Szimfónia: Összekötjük a világot" volt, Mohácsot pedig, pontosabban az emberiség szellemi kulturális örökségeként is számon tartott busójárást az a megtiszteltetés érte, hogy a kevés külföldi meghívottak közé került.



Így történt, hogy Rosta Endre, mohácsi maszkfaragó, a Busóudvar bevezetője kiállításon ismertethette meg a hagyományt a távoli országban.



- Bár földrajzi értelemben tényleg nagyon messze vagyunk egymástól, az ősi kultúrákban azonban nagyon sok találkozási pontunk volt és van - mondta lapunknak a benyomásairól beszámolva Rosta Endre. - Ilyen például a maszkfaragás, aminek Kínában is régre nyúló hagyományai vannak. Talán éppen ezért is fogadták hatalmas érdeklődéssel a helyiek a mohácsi busómaszkokat és más, a népszokáshoz kötődő tárgyakat bemutató kiállítást.



Rosta Endre hozzátette, a kínaiak rendkívül nyitottak, őszinte kíváncsisággal, kérdések sokaságával fordultak hozzá a mohácsi hagyomány iránt érdeklődve. A beszélgetéseket - a modern technika vívmányait, jelesül a fordítóprogramokat kihasználva - nyelvi nehézségek sem akadályozták.



A látogatás további hozadéka lehet, hogy a felkeltett érdeklődés hatására kínai turisták is szép számmal érkezhetnek a jövő busójárásaira.

Sőt, a kínai kiállítás híre már Japánba is eljutott: Rosta Endre elmondta, hazafalé tartva az amszterdami repülőtéren futott be hozzá egy onnan érkező telefonhívás, így nem kizárt, hogy ott is bemutatkozhat hamarosan a busójárás.



A mohácsi maszkfaragó egyébként a közelmúltban az USA-ban és Svédországban is tartott foglalkozásokat az ott élő magyar gyerekeknek, s megdöbbentette, milyen érdeklődéssel fogadták. Célja, hogy a világban szétszórtan élő magyar fiatalok közül minél többen megismerkedhessenek a busójárással.



A busójárás utazó nagykövetének is tekinthető Rosta Endre ennek szellemében márciusban Bostonba utazik, ahol az ottani magyarok által szervezett hagyományőrző napon mutatja be a busójárást.