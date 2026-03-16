Nyolc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. március 16. hétfő 07:42
Nyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken négy, szombaton három jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 25 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
A megelőző héten - március 2-től 8-ig - a feltartóztatottak száma 30 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
Facebook box
Megosztás
