Három autó ütközött, lezárták a 6-ost Bicsérdnél

Három gépkocsi ütközött össze a 6-os főút 212-es kilométerszelvényénél, Bicsérd térségében, a bodai elágazás közelében szombaton kora délután.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket.

A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt.