Három autó ütközött, lezárták a 6-ost Bicsérdnél
2026. március 14. szombat 15:28
Három gépkocsi ütközött össze a 6-os főút 212-es kilométerszelvényénél, Bicsérd térségében, a bodai elágazás közelében szombaton kora délután.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket.
A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt.
Forrás: Katasztrófavédelem
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Három autó ütközött, lezárták a 6-ost...
- Hatalmas mennyiségű hulladék ég a...
- Éppen olyan szép napunk lesz...
- A hó végén kezdődik a tavaszi...
- Vasárnap ér véget az országos razzia...
- Továbbra sem akadtak az eltűnt 11...
- Íme, így néznek ki a pártlistás...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Orbán Viktor: legyen béke, szabadság...
- Bátorító üzeneteket juttattak el a...