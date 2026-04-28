Egyre hűvösebbre fordul, a szél is feltámad szerdán
2026. április 28. kedd 16:53
Éjszaka a délnyugati határ mentén fokozatosan vastagodik, majd holnap napközben vékonyodik, és déli irányba levonul a felhőzet.
Máshol az általában kissé felhős, derült éjszakát követően többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak.
Kisebb eső, zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Estétől nagyobb területen kísérhetik élénk, szerdán már erős, estétől néhol akár viharos lökések is az északkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de északkeleten a derült, szélcsendes tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 18 fok között várható..
MTI
