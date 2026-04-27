Lesz minden is a héten: napsütés, szél, hajnali fagyok, aztán kora nyáriasra fordul
2026. április 27. hétfő 07:53
Az átlagosnál kissé hűvösebb lesz a hét, szerdán újabb hidegfront érkezik erős széllel, ekkor délnyugaton előfordulhat eső és visszatérnek a hajnali fagyok. A május 1-jei hosszú hétvégén azonban már jellemzően gyengén felhős, napos, száraz idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel , eleinte élénk széllel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn délelőtt fokozatosan vékonyodik a fátyolfelhőzet, egyre többfelé napos, száraz idő várható.
Estétől nyugat, északnyugat felől azonban ismét egyre több fátyolfelhő érkezik.
A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
Kedden változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütést, a felhőzet főleg délnyugaton vastagodhat meg, ahol záporok előfordulhatnak.
Eleinte gyenge marad a légmozgás, majd estétől északira fordul és több helyen megélénkül a szél.
Hajnalban általában 3 és 8 fok közötti hőmérséklet várható, de a keleti fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet.
Délután 16 és 22 fok közötti hőmérséklet várható.
Szerdán a délnyugati tájakon és az ország középső részén felhős lesz az ég, máshol a napsütés lesz túlsúlyban. Délnyugaton előfordulhat eső.
Az északias szelet nagy területen erős, északkeleten átmenetileg viharos lökések kísérik.
A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de az északi határ közelében fagyhat is.
A maximum 12 és 18 fok között alakul.
Csütörtökön napos idő ígérkezik kevés gomoly- és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik.
A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon erősebben is fagyhat.
Délután 11 és 15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Pénteken, május 1-jén nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. Az északias szelet élénk lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
Szombaton nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű.
Az északias szél néhol megélénkül. Hajnalban általában 1 és 7, délután 16 és 22 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás mérsékelt marad.
A hőmérséklet hajnalban 2 és 8, délután 18 és 23 fok között alakul.
MTI
