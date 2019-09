Szabó Barbara lehet a Nemzet Szépe - Szavazzon Ön is a pécsi a lányra!

Szabó Barbara jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 22 éves hallgatója, aki korábban több mint 13 évig versenytáncolt. Ez a sport jelentette számára sokáig az önkifejezést, majd amikor ezt abbahagyta, a modellkedésben találta meg újra a lelki feltöltődést és a művészetet. Jelenleg a Nemzet Szépe versenyen méretteti meg magát.

- A modellkedés által egy teljesen új világba csöppentem, s nagy változásokat hozott az életemben. Ebben a hivatásban mindig vannak bizonyos minták, amiknek meg szeretnénk felelni. Márciusban indultam a Lánczos Benkő Tímea és Notheisz Ivett által szervezett Miss Baranya Megye Szépe szépségversenyen, ahol egy teljesen más ideált képviselhettek a lányok a többi szépségversenyhez képest. Itt inkább a természetesség, és a saját magunk egyénisége számított. Ezt sikerült megnyertem, s így mehettem tovább az országos fordulóra. - mesélte lapunknak Barbara.



Miután a fiatal lány bekerült a Miss Alpok Adria Megyék Szépe országos döntőjébe, egy igazán találó bemutatóval készült, ahol az adott versenyző lakhelyének egy látványosságát kellett bemutatni. Barbara a Zsolnay Kulturális Negyedet választotta, amiről társainak, s a bíráknak mesélt. Véleménye szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hiszen így még jobban megismerhették a jelenlévők kis hazánkat. A Miss Alpok Adria Megyék Szépe Országos döntőjét követően pedig II.udvarhölgyként a Nemzetközi Döntőben is képviselte Magyarországot.

- A Nemzet Szépe is egy hasonló verseny, aminek van egy mögöttes tartalma. Fontos a hagyományteremtés és a példamutatás. Ez a verseny azt képviseli, hogy mindenki legyen természetes, fogadja el önmagát, ami szerintem a mai világban nagyon nagyon fontos. Jó lenne ha minél több platformon keresztül tudnánk ezt hangsúlyozni, mert szomorú látni, hogy a következő generáció egy olyan világban nő fel, ahol látják azokat a mintákat, aminek meg kell felelni. Ezek a minták pedig nem feltétlenül olyanok, amik a normális kategóriába tartoznak, hanem valamiféle sztereotípiák által a tökéletes nőket mutatják be - mondta Barbara.

A jogászhallgató életében nemcsak a szépségversenyek játszanak fontos szerepet, hanem tanulmányok is. Jelenleg az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, s mellette a Hallgatói Önkormányzat lelkes tagja. PR és marketing referensként dolgozik, amit nagyon szeret csinálni. Emellett a Pécsi Tudományegyetem több tudományos diákköri tagozatának is tagja, tavaly nevezett az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol a számára fontos témában lehetett nevezni. Barbara a közösségi tereken jelenlévő bűncselekmények digitális nyomainak a kutatására helyezte a hangsúlyt, ahol a pályamunkájában kifejezetten a gyermekek védelmére és biztonságára hívta fel a figyelmet, ezzel pedig III. helyezést ért el, s így az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is képviselte magát. Elnökségi tagként a Pécsi Fiatal Értelmiségi Klubban is tevékenykedik.