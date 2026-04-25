Vitézy Dávid Komlón: véget ér a vasútrombolás korszaka

Véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon - jelentette ki a leendő közlekedési és beruházási miniszter Komlón szombaton.

Vitézy Dávid délután civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.

A leendő tárcavezető a szerelvény komlói megérkezése után újságírók előtt kijelentette: az emlékmenet és személyes látogatása is szimbolikus ez alkalommal, ugyanis azt üzeni, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, és a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon.

