Orbán Viktor visszaadja mandátumát, Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát - ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Hoztak néhány fontos döntést: a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz - mondta.

Hangsúlyozta:

a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és "ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra" - fogalmazott.