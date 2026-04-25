Semjén Zsolt lemondott a KDNP elnöki tisztségéről
2026. április 25. szombat 09:37
Benyújtotta lemondását a Kereszténydemokrata Néppárt elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, amit azonban a párt országos elnöksége titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.
Semjén Zsolt Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás.
Ezért benyújtotta lemondását a párt elnöki tisztségéről, amit az országos elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A vevők helyett a kommandósok várták...
- Semjén Zsolt lemondott a KDNP elnöki...
- Eltűnt egy 11 éves kisfiú, egyelőre...
- Így tombolt a békeharc: vasgyűjtéssel...
- A PTE jogi tanszékétől kérnek...
- Immár Bachar Najari a Zsolnay...
- Csodás égi jelenségeknek lehetünk...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Már négy éve üres a kirakat: a...
- Új életre kelt, s már vissza is tért...