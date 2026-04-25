Semjén Zsolt lemondott a KDNP elnöki tisztségéről

2026. április 25. szombat 09:37

Benyújtotta lemondását a Kereszténydemokrata Néppárt elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, amit azonban a párt országos elnöksége titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.

 

 

Semjén Zsolt Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás.

 

Ezért benyújtotta lemondását a párt elnöki tisztségéről, amit az országos elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.

 

 

MTI