A vevők helyett a kommandósok várták a falu határában a pécsi drogdílert - Videó!
2026. április 25. szombat 11:32
Hásságyra vitt volna kábítószert egy díler, de a vevő helyett a rendőrök fogadták a faluban.
Egy szolgálaton kívüli rendőr jelzése alapján vonult ki a DELTA Program keretében a Mecsek kommandó Hásságyra február 15-én, mert arra lehetett számítani, hogy egy férfi drogot visz értékesíteni a faluba. A kommandósoknak csak ki kellett várniuk, hogy megjelenjen a településen.
Az autó hamar megérkezett. A rendőrök ekkor léptek akcióba, és az utcán fogták el a 31 éves pécsi dílert. Ruházatának átvizsgálása során elő is került a pakk. Az övtáskájából több mint 100 gramm kábítószergyanús növényi anyag, illetve pénz került elő. A gyorsteszt pozitív jelzése alapján nemcsak terjesztette, hanem fogyasztotta is a drogot.
Több ingatlan köthető a férfihoz, ezért a rendőrök átvizsgálták azokat, az egyik a termesztést is igazolta. A pécsi ingatlanban 30, mintegy 150 centiméteres, kábítószergyanús tő tárult a nyomozók elé, a teszter pedig ismét igazolta a gyanút, THC-ra lett pozitív.
A rendőrök ezután előállították a férfit, majd kihallgatták, őrizetbe vették, végül kezdeményezték letartóztatását.
Kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellene a Mohácsi Rendőrkapitányság.
Az esethez köthetően két fogyasztót is elfogtak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.
Forrás: police.hu
