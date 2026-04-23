Szomjaznak a földek, nagy szükség lenne az esőre

Nagy szüksége van a mezőgazdaságnak az esőre, a kapásnövények magjai a száraz talajban nem tudnak kikelni, miközben már az őszi vetéseket is egyre nagyobb aszály sújtja - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint nagyrészt száraz volt az idő az elmúlt időszakban és ugyan vasárnap és hétfőn egy csapadéksáv vonult át az országon, kedden és szerdán pedig elszórt záporok alakultak ki, összességében az elmúlt tíz napban a nyugati részeken csak 5-15, az ország nagyobb részén jellemzően 1-5 milliméter eső esett, míg az északi és délnyugati országrész még ebből a csapadékból is kimaradt. Utoljára nagyobb csapadék március végén volt.

Hozzátették:

csak kis területen hullott annyi eső, hogy a talaj felszínközeli rétegét átnedvesítse, az elmúlt napokon a legtöbb helyen a talaj száradása volt jellemző. A mélyebb, 20-60 centiméteres talajréteg is sokat száradt, de még kielégítő mennyiségű nedvességet tartalmaz.

A hőmérséklet napi középértéke az ilyenkor szokásosnál 1-2 Celsius-fokkal magasabban alakult az elmúlt tíz napban, bár szombaton és kedden is hűvös levegő érkezett a Kárpát-medencébe. Gyenge éjszakai fagyok szombatra és vasárnapra virradó éjszakákon a fagyzugokban, míg szerdán a keleti országrészben többfelé, majd csütörtök reggelre helyenként délnyugaton is előfordultak.

Az őszi búza eddig szépen növekedett, a szokásosnál előrébb jár a fejlődésben, a csapadékhiány azonban egyre inkább kezd megmutatkozni. A repce kritikus időszakban, teljes virágzásban van, ilyenkor igényelné a legtöbb vizet, de gyökérzónájukban egyre kisebb mennyiségű nedvesség van, optimális fejlődésükhöz nagy szükség lenne a csapadékra. Az őszi vetésekre vonatkozó enyhe és közepes aszály egyre nagyobb területre terjed ki az országban és amennyiben nem érkezik számottevő csapadék a következő napokban, akkor az jelentős lehet a terméskiesés.

A nyári kapás növények vetése többnyire véget ért, a talaj hőmérséklete tartósan 10 fok fölött alakul. A csírázáshoz és a keléshez azonban áztató esőre lenne szükség, mert a magok száraz talajba kerültek.

A nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszály csak a nyugati országrészben csökkent, valamint délen mérséklődött, de az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy közepes aszály tapasztalható.

A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében. A fagyveszély még mindig nem múlt el, újabb sarkvidéki eredetű légtömeg tart Magyarország felé, így hétfőn és kedden reggelre is többfelé hűlhet kevéssel fagypont alá a levegő, elsősorban a fagyzugos területeken.

A legfrissebb, április első felére vonatkozó, a felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke többnyire elég magas, de a korábbi időszakra jellemző intenzív növekedés megtorpant, stagnálás vagy kismértékű növekedés, északnyugaton némi csökkenés figyelhető meg. A vegetáció továbbra is a szokásosnál jóval fejlettebb, minden előrébb jár a fejlődésben, és a március végi csapadék kedvező hatása is érvényesül még.

Az előrejelzés szerint marad a jellemzően száraz, hideg északias áramlás, miközben a növényeknek kedvező meleg és esős időt a délnyugatias áramlás hozhatná el. Említést érdemlő csapadékra keddtől van esély, addig marad a száraz idő, így a talajok addig tovább száradnak, a mezőgazdasági aszály fokozódik.

A hőmérséklet pénteken és szombaton emelkedik, majd vasárnap hidegfront érkezik 6-7 fokos lehűléssel, így hétfőn és kedden reggelre főként a fagyzugokban és a szélcsendes területeken többfelé hűlhet nulla és mínusz 2 fok közé a levegő.