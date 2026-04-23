Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken
2026. április 23. csütörtök 14:53
Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába - közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.
"A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon.
A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult" - áll a közleményben.
MTI
