Lángba borult egy mezőgazdasági gép Kölked közelében

2026. április 23. csütörtök 13:54

Lángba borult egy mezőgazdasági gép Kölked közelében

Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági gép, valamint annak vontatmánya tegnap délután Kölked külterületén.

 

 

A jármű menet közben, vélhetően elektromos meghibásodás miatt gyulladt ki.

A traktort és az aprítógépet a mohácsi hivatásos tűzoltók két habsugárral eloltották.

Személyi sérülés nem történt.

Forrás: Katasztrófavédelem