Lángba borult egy mezőgazdasági gép Kölked közelében
2026. április 23. csütörtök 13:54
Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági gép, valamint annak vontatmánya tegnap délután Kölked külterületén.
A jármű menet közben, vélhetően elektromos meghibásodás miatt gyulladt ki.
A traktort és az aprítógépet a mohácsi hivatásos tűzoltók két habsugárral eloltották.
Személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
