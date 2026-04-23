Lángba borult egy mezőgazdasági gép Kölked közelében

Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági gép, valamint annak vontatmánya tegnap délután Kölked külterületén.

A jármű menet közben, vélhetően elektromos meghibásodás miatt gyulladt ki.

A traktort és az aprítógépet a mohácsi hivatásos tűzoltók két habsugárral eloltották.

Személyi sérülés nem történt.