Nevelt fiával rabolt ki egy férfi egy másikat Pécsett
2026. április 23. csütörtök 12:02
Két férfi rabolt ki egy padon ülő embert Pécsett, a zsákmányt mindjárt el is költötték egy közeli dohányboltban.
A rendőrségre április 22-én hajnalban arról érkezett bejelentés, hogy két fiatal megvert egy férfit, majd elvették az iratait és 60 ezer forintját. Míg az egyik ütötte a sértettet, a másik elvette az értékeit.
A rendőrök azonosították az elkövetéssel gyanúsítható férfiakat, és két órán belül a pécsi Indóház téren el is fogták őket. A 43 éves férfit és 18 éves nevelt fiát előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként.
Egyikőjük elmondta, hogy a városban italoztak, a pénzük azonban elfogyott. Ekkor vettek észre a Domus parkolóban egyedül ülő férfit.
Odamentek hozzá, és pénz kértek tőle. Aprót adott nekik, de ezt kevesellték, ezért ütni kezdték, majd elvették a maradék pénzét is. Ezután elmentek egy közeli dohányboltba, vettek sört és mézes barackpálinkát, de épphogy csak megitták, már jöttek is a rendőrök.
A párost őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Rablás elkövetése miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.
Forrás: police.hu
