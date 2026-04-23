Nevelt fiával rabolt ki egy férfi egy másikat Pécsett

Két férfi rabolt ki egy padon ülő embert Pécsett, a zsákmányt mindjárt el is költötték egy közeli dohányboltban.

A rendőrségre április 22-én hajnalban arról érkezett bejelentés, hogy két fiatal megvert egy férfit, majd elvették az iratait és 60 ezer forintját. Míg az egyik ütötte a sértettet, a másik elvette az értékeit.

A rendőrök azonosították az elkövetéssel gyanúsítható férfiakat, és két órán belül a pécsi Indóház téren el is fogták őket. A 43 éves férfit és 18 éves nevelt fiát előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként.

Egyikőjük elmondta, hogy a városban italoztak, a pénzük azonban elfogyott. Ekkor vettek észre a Domus parkolóban egyedül ülő férfit.

Odamentek hozzá, és pénz kértek tőle. Aprót adott nekik, de ezt kevesellték, ezért ütni kezdték, majd elvették a maradék pénzét is. Ezután elmentek egy közeli dohányboltba, vettek sört és mézes barackpálinkát, de épphogy csak megitták, már jöttek is a rendőrök.

A párost őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Rablás elkövetése miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.