Kemény büntetést mérne az ügyészség egy pécsi drogdílerre

A Baranya Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen.



A vádirat szerint a hatvanas éveiben járó, többszörösen büntetett előéletű pécsi férfi

külföldről szerzett be kábítószert és azt Magyarországon kívánta értékesíteni.



2023. szeptemberében a vádlott egy ismerősének 500 eurót fizetett azért, hogy őt

gépkocsival Kölnbe illetve egy holland városba vigye. Hollandiában a vádlott

kábítószert tartalmazó csomagot adott át a férfinak, akit rábírt arra, hogy a kábítószert

Pécsre szállítsa a későbbi értékesítés céljából.



A hazafelé tartó úton a férfi gépkocsija lerobbant az autópályán, ezt követően hatósági

intézkedés történt vele szemben.

A gépkocsiban közel 1930 gramm amfetamint tartalmazó folyadékot és műanyag tasakokban közel 2100 gramm, kábítószernek minősülő kristályos anyagot találtak.

A vádlott által Magyarországon forgalomba hozni kívánt és az autóból lefoglalt kábítószer összmennyisége 192-szeresen haladta meg a jelentős mennyiség alsó határát.



2024. júliusában a vádlott pécsi lakóhelyén a nyomozó hatóság kutatást tartott,

melynek során az ingatlanban műanyag tasakokban kábítószert tartalmazó kristályos

anyagokat és porokat foglalt le a hatóság. Ezen kábítószereket is forgalomba hozatal

céljából tartotta magánál a vádlott. A tőle lefoglalt kábítószerek összmennyisége a

jelentős mennyiség alsó határának 165-szöröse volt.



A vádlott cselekménye két rendbeli, jelentős mennyiségű kábítószerre, forgalomba

hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette kísérletének a megállapítására

alkalmas, melyet részben társtettesként követett el.



A bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó

szabadságvesztés, beismerés esetére az ügyészség 14 év fegyházbüntetésre tett

mértékes indítványt a vádiratban.



A vádlott letartóztatásban van, míg a kábítószert Magyarországra fuvarozó társát a

Győri Törvényszék jogerősen 5 év szabadságvesztésre ítélte.