Kemény büntetést mérne az ügyészség egy pécsi drogdílerre
2026. április 23. csütörtök 09:06
A Baranya Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen.
A vádirat szerint a hatvanas éveiben járó, többszörösen büntetett előéletű pécsi férfi
külföldről szerzett be kábítószert és azt Magyarországon kívánta értékesíteni.
2023. szeptemberében a vádlott egy ismerősének 500 eurót fizetett azért, hogy őt
gépkocsival Kölnbe illetve egy holland városba vigye. Hollandiában a vádlott
kábítószert tartalmazó csomagot adott át a férfinak, akit rábírt arra, hogy a kábítószert
Pécsre szállítsa a későbbi értékesítés céljából.
A hazafelé tartó úton a férfi gépkocsija lerobbant az autópályán, ezt követően hatósági
intézkedés történt vele szemben.
A gépkocsiban közel 1930 gramm amfetamint tartalmazó folyadékot és műanyag tasakokban közel 2100 gramm, kábítószernek minősülő kristályos anyagot találtak.
A vádlott által Magyarországon forgalomba hozni kívánt és az autóból lefoglalt kábítószer összmennyisége 192-szeresen haladta meg a jelentős mennyiség alsó határát.
2024. júliusában a vádlott pécsi lakóhelyén a nyomozó hatóság kutatást tartott,
melynek során az ingatlanban műanyag tasakokban kábítószert tartalmazó kristályos
anyagokat és porokat foglalt le a hatóság. Ezen kábítószereket is forgalomba hozatal
céljából tartotta magánál a vádlott. A tőle lefoglalt kábítószerek összmennyisége a
jelentős mennyiség alsó határának 165-szöröse volt.
A vádlott cselekménye két rendbeli, jelentős mennyiségű kábítószerre, forgalomba
hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette kísérletének a megállapítására
alkalmas, melyet részben társtettesként követett el.
A bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztés, beismerés esetére az ügyészség 14 év fegyházbüntetésre tett
mértékes indítványt a vádiratban.
A vádlott letartóztatásban van, míg a kábítószert Magyarországra fuvarozó társát a
Győri Törvényszék jogerősen 5 év szabadságvesztésre ítélte.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Újabb pécsi, legendás helytől...
- Három képviselő egyszer sem szólalt...
- Kemény büntetést mérne az ügyészség...
- Rengetegen nem fizették be határidőre...
- Folyamatos a medrek tisztítása, végre...
- Egy pécsi kollégium wc-jében szülte...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Eltűnt egy 11 éves kisfiú, a lakosság...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Egy magyar városban megtiltják a...