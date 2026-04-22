Egy pécsi kollégium wc-jében szülte meg gyermekét egy lány, majd magára hagyta - Itt az ítélet
2026. április 22. szerda 16:02
Három év javítóintézeti nevelést rendelt el a Pécsi Ítélőtábla szerdán tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt arra a tizenéves lányra, aki egy kollégiumi mosdóban szülte meg, majd magára hagyta gyermekét 2024 januárjában - közölte a bíróság az MTI-vel.
A táblabíróság közleményében azt írta, hogy a fiatalkorú vádlott titkolta terhességét, majd 2024 januárjában - várandóssága 28. hetében - középiskolája kollégiumának mosdójában szülte meg gyermekét, aki a WC-kagyló lefolyórészébe érkezett.
A vádlott kézzel eltépte a köldökzsinórt, majd - bár tisztában volt azzal, hogy a gyermek meghalhat - visszament a szobájába. Mivel erősen vérzett, szólt a szobatársának, aki értesítette az egyik nevelőt, ő hívta ki a mentőket, de az orvos már csak az újszülött halálát tudta megállapítani.
Első fokon a Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlott bűnösségét tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében állapította meg és vele szemben négy év javítóintézeti nevelést rendelt el.
A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a javítóintézeti nevelés idejét három évre enyhítette szerdai határozatával.
Az ítélet jogerős.
Képünk illusztráció.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség - Fotó: pixabay.com
