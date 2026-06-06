Kitör a nyár, harminc fok is lehet vasárnap!

Vasárnap többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, néhol lehet ennél pár fokkal hűvösebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 30 fok között alakul.