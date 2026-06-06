Kitör a nyár, harminc fok is lehet vasárnap!

2026. június 06. szombat 19:30

Kitör a nyár, harminc fok is lehet vasárnap!
Vasárnap zömmel napos időben lesz részünk, délután az Északi-középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután, este az Alpokaljára is besodródhatnak csapadékgócok.

 


 

Vasárnap többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, néhol lehet ennél pár fokkal hűvösebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 30 fok között alakul.

 

MTI