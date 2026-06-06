Jön a szezon, több vonat jár majd a Balatonhoz
2026. június 06. szombat 14:47
Idén június 20-án indul és augusztus 30-ig tart a nyári főszezon a MÁV-csoportnál. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek vonat- és autóbuszjáratok is.
A kerékpárszállítás minden vonaton elérhető, és mind az északi, mind a déli partra rendszeresen indulnak vonatok nagy kapacitású bringaszállító kocsival.
A dunántúli nagyvárosokból is minden nap plusz vonatok indulnak a tóhoz: Szombathelyről a Lesence sebesvonatok, és új, közvetlen Balatonfüredig közlekedő Tanúhegy sebesvonatok, Kaposvárról és Pécsről pedig az egész évben közlekedő Fenyves expresszvonatok.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagy a baj, lángokban áll egy...
- Kitör a nyár, harminc fok is lehet...
- Két hónapja nyoma veszett egy mohácsi...
- Különleges jelenség ragyogja be a...
- Jön a szezon, több vonat jár majd a...
- Óriási a baj: lehet, hogy nemcsak a...
- Díjátadóval zárult az évad a Pécsi...
- Sűrűbben járnak a hajók a Balatonon,...
- Órákon át tartó áramszünetekre...
- Mérföldkőhöz érkezett a mohácsi...