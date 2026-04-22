Melegszik az idő, akár húsz fok is lehet csütörtökön!

Estére a gomolyfelhők feloszlanak, a záporok megszűnnek, és kiderül az ég.

Hajnaltájt azonban az északi, északkeleti országrész fölé változó vastagságú fátyolfelhőzet sodródik, amely holnap tovább mozdul dél, délnyugat felé, általában fátyolfelhős, napos idő várható, azonban keleten, északkeleten gomolyfelhők is képződhetnek.

Csapadék nem alakul ki.

Az északias szelet nagy területen élénk, csütörtökön napközben már többfelé erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, a szelesebb északnyugati részeken magasabb értékek valószínűek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 21 fok között alakul.