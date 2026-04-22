Több mint ezer (!) gyorshajtót kapcsoltak le Baranyában

2026. április 22. szerda 12:33

A rendőrség közzétette az egy héten át tartó sebesség-ellenőrzés baranyai mérlegét.

 


 

 

 

A múlt héten több mint 60 ezer járművet ellenőriztek, s több mint ezer gyorshajtót mértek be.

 

Az akció során két esetben kábítószer-birtoklás, egy esetben ittas vezetés,
további egy esetben pedig egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt indult eljárás.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: police.hu