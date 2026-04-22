Több mint ezer (!) gyorshajtót kapcsoltak le Baranyában
2026. április 22. szerda 12:33
A rendőrség közzétette az egy héten át tartó sebesség-ellenőrzés baranyai mérlegét.
A múlt héten több mint 60 ezer járművet ellenőriztek, s több mint ezer gyorshajtót mértek be.
Az akció során két esetben kábítószer-birtoklás, egy esetben ittas vezetés,
további egy esetben pedig egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt indult eljárás.
Forrás: police.hu
