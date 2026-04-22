Baranya legsportszerűbb csapatait díjazták

A 2026 február-március hónap sportszerűségi verseny győztesei részesültek díjazásban az MLSZ BVI jóvoltából az Igazgatóság irodájában múlt pénteken.

2026 február-március hónap legsportszerűbb csapatai:

Vármegyei I. o. - VSK Sellye

Vármegyei II. o. - Pécsváradi SE

Vármegyei III. o. Czibulka csop. - Mágocs VSK

Vármegyei III. o. Csík Jenő csop. - Drávaszabolcsi SE

Vármegyei III. o. Dárdai csop. - Babarc BSE II

A havi versenyt megnyerő csapatok díjazása változik, a jövőben Sportszerűségi zászló és 2 db Adidas labda díjazásban részesülnek.



Az öregfiúk bajnokságok tekintetében az alacsony számú lejátszott mérkőzés miatt, márciusiban nem hirdetett az igazgatóság sportszerűségi verseny győztest. Az áprilisi versenybe kerülnek beszámításra a márciusi öregfiú mérkőzések.

