Baranya legsportszerűbb csapatait díjazták
2026. április 22. szerda 08:47
A 2026 február-március hónap sportszerűségi verseny győztesei részesültek díjazásban az MLSZ BVI jóvoltából az Igazgatóság irodájában múlt pénteken.
2026 február-március hónap legsportszerűbb csapatai:
Vármegyei I. o. - VSK Sellye
Vármegyei II. o. - Pécsváradi SE
Vármegyei III. o. Czibulka csop. - Mágocs VSK
Vármegyei III. o. Csík Jenő csop. - Drávaszabolcsi SE
Vármegyei III. o. Dárdai csop. - Babarc BSE II
A havi versenyt megnyerő csapatok díjazása változik, a jövőben Sportszerűségi zászló és 2 db Adidas labda díjazásban részesülnek.
Az öregfiúk bajnokságok tekintetében az alacsony számú lejátszott mérkőzés miatt, márciusiban nem hirdetett az igazgatóság sportszerűségi verseny győztest. Az áprilisi versenybe kerülnek beszámításra a márciusi öregfiú mérkőzések.
Forrás: BMLSZ
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy magyar városban megtiltják a...
- Több mint ezer (!) gyorshajtót...
- Baranya legsportszerűbb csapatait...
- Eldőlt Michelisz Norbert jövője,...
- Rezsistop: fontos határidőre...
- Eltűnt egy 11 éves kisfiú, a lakosság...
- Halálos iramban: Pécsett, a Zsolnay...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Új életre kelt, s már vissza is tért...