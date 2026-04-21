2026. április 21. kedd 16:13

Átszállásra felkészülni! Ismét pótlóbuszok járnak a pécsi fővonal egy szakaszán

A pécsi fővonalon április 21-től 24-ig, 28-án, 29-én és május 5-én hajnalban Sárbogárd és Dombóvár között eltérő szakaszokon pótlóbusz közlekedik, az érintett éjszakai vonatpár jelentősen korábban indul, közölte a MÁV.

 

 

Az érintett két vonat:

A Dombóvárról 3:44-kor a Déli pályaudvarra induló G40-es (8099), mely 20-40 perccel korábban indul Dombóvárról.
A Sárbogárdról 4:41-kor Dombóvárra induló személyvonat (8030), mely 20-40 perccel korábban indul Sárbogárdról.

MÁVBusz közlekedik a fenti két vonat helyett az alábbi szakaszokon:

április 21-én Pincehely - Keszőhidegkút-Gyönk között
április 22-én Pincehely - Szakály-Hőgyész között
április 23-án Keszőhidegkút-Gyönk - Kurd között
április 24-én Szakály-Hőgyész - Kurd között
április 28-án Szakály-Hőgyész - Dombóvár között
április 29-én és május 5-én Kurd - Dombóvár között

Április 28-án a Simontornyáról 4:16-kor Dunaújvárosba induló S431-es vonat (34719) Rétszilasig 8 perccel korábban közlekedik.

A MÁVBuszok megállási helyei összesítve:

Pincehely vasútállomás
Belecska községháza
Keszőhidegkút-Gyönk vasútállomás
Szárazd községháza
Regöly autóbusz váróterem
Szakály-Hőgyész vasútállomás
Dúzs autóbusz váróterem
Csibrák iskola
Kurd vasútállomás
Döbrököz autóbusz váróterem
Dombóvár autóbusz-állomás

Forrás: MÁV