Két baranyai településre érkeznek meg a NAV ellenőrei

A NAV baranyai munkatársai szerdán, Baksán a Hunyadi utcai, csütörtökön Szemelyben a Kossuth Lajos utcai vegyeskereskedőket, vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.