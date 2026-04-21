Két baranyai településre érkeznek meg a NAV ellenőrei
2026. április 21. kedd 11:48
A NAV baranyai munkatársai szerdán, Baksán a Hunyadi utcai, csütörtökön Szemelyben a Kossuth Lajos utcai vegyeskereskedőket, vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vádat emeltek egy öngyilkosságra...
- Új életre kelt, s már vissza is tért...
- Két baranyai településre érkeznek meg...
- Folytatódik a parlament alakuló...
- Baranyában több helyütt is...
- A mohácsi csata a nemzet történelme...
- Időseket megvezető álorvosok állnak...
- Pécsett is elérhető a sajátsejtes...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Záporokra, zivatarokra is...