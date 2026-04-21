A Müller Hipp bébiételt hívott vissza a forgalomból

A Müller Drogéria Magyarország Bt. megelőző intézkedésként HiPP bébiétel fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután több környező országban felmerült a termékek patkányméreg szennyezettsége - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

A visszavonásban a 190 grammos, valamennyi minőségmegőrzési idejű, 5 hónapos kortól ajánlott Hipp Zöldségek - korai sárgarépa burgonyával elnevezésű termék érintett. Az EAN száma 4062300021112, a termék gyártója HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG, magyar forgalmazó a Müller Drogéria Magyarország Bt. - ismertették a közleményben.

Az NKFH közleményében azt javasolja, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne használja fel, a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.

A Hipp bébiételeket érintő, több európai országban zajló hatósági vizsgálattal összefüggésben az NKFH hétfőn a honlapján arról számolt be, hogy a szennyezett Hipp bébiétellel kapcsolatosan bűnügyi nyomozás van folyamatban, az eljárás során kis számú manipulált Hipp bébiételes üveget foglaltak le Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában két áruházlánc kereskedelmi egységeiben.

Az illetékes hatóságok megállapították, hogy az érintett üvegek patkánymérget tartalmaztak, valamint, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett.

Hozzátették, hogy az eset kivizsgálása folyamatban van, és a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az esetlegesen szennyezett termékek nem kerültek Magyarországra. Ennek ellenére a két érintett áruházlánc - a Spar és aTesco - megelőző intézkedésként a vizsgálat lezárásáig valamennyi HiPP bébiételt, továbbá kekszeket és ivóleveket kivonta a forgalomból.

Az NKFH folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintett tagállamok hatóságaival, a Hipp termékek magyarországi forgalmazójával, valamint az érintett áruházláncok képviselőivel. Az esettel kapcsolatos információk az NKFH honlapján megtekinthetők.



A HiPP a magyarországi honlapján ismerteti, hogy az Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában lefoglalt, kis számú manipulált bébiételes üveg alján a Burgenlandi Tartományi Rendőr-főkapitányság szerint egy fehér matrica található, amelyen egy piros kör látható. Mindenkit arra kérnek, hogy az ilyen jelöléssel ellátott termékeket ne fogyasszák el.

Mindhárom országban - Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában - az érintett kiskereskedelmi partnerek (Tesco, Spar) elővigyázatosságból eltávolították az összes Hipp bébiételes üveget az értékesítésből, és úgy döntöttek, hogy valamennyi Hipp bébiételt eltávolítják az üzleteikből és ezt az elővigyázatossági intézkedést további országokra is kiterjeszti, így Magyarországra is - írták.

A társaság arra kéri a szülőket és a fogyasztókat, hogy biztonsági okokból ne kínálják és ne fogyasszák a SPAR Ausztriában, illetve a Tesco Csehországban és Szlovákiában vásárolt HiPP bébiételeket. Az érintett üveges Hipp bébiételt vissza lehet vinni bármelyik SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR vagy Maximarkt üzletbe Ausztriában és a Tesco üzletekbe Csehországban és Szlovákiában. Az üzletekben a termékek teljes vételárát blokk nélkül is visszatérítik.

Ugyanakkor hangsúlyozták, ez az eset nem áll kapcsolatban a Hipp termékek minőségével vagy gyártásával, a gyártási, minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszereik teljes mértékben zavartalanul működnek. "A manipuláció külső, bűnös szándékkal történt" - írták.

Közölték, hogy amennyiben feltételezhetően manipulált terméket (bébiételes üveget) talál valaki, akkor az illető haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon.