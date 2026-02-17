Hideg éj után enyhe nap vár ránk szerdán

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, mely éjszaka is folytatódik, keleten inkább csak reggelre derül ki az ég.

Az éjszaka második felében a Dunántúl egyes részein felhőzet képződhet, mely szerdán gomolyosodik, miközben másutt is gomolyfelhők alakulnak ki.

Ezek időszakosan zavarhatják a napsütést.

Kisebb vegyes csapadék csak kevés helyen - reggelig inkább a Dunántúlon, míg holnap keleten, északkeleten - fordulhat elő.

Az északnyugati szél főként a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában megélénkül, ma néhol, holnap több helyen meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szelesebb tájakon helyenként fagypont felett maradhat a minimum.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában szerdán 5 és 10 fok között alakul.