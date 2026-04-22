Eldőlt Michelisz Norbert jövője, bejelentette, hol folytatja idén a versenyzést
2026. április 22. szerda 08:08
Michelisz Norbert az idén is a BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyez a TCR World Tour túraautós sorozatban.
A 41 éves pilóta kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy marad eddigi csapatánál.
"Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben. Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam" - közölte Michelisz.
"Nagy öröm nekem, hogy továbbra is a Hyundai Elantra N TCR-t vezethetem. Továbbra is a spanyol Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket."
A magyar versenyző 2019-ben megnyerte a túraautó-világkupát, 2023-ban és a 2024-ben pedig a TCR World Touron diadalmaskodott, tavaly a nyolcadik helyen zárt.
A TCR World Tour nyolc állomásból és húsz futamból álló idénye május 8-án kezdődik Misanóban.
MTI - Fotó: MTI/Hegedüs Róbert (archiv)
