Rezsistop: fontos határidőre figyelmeztetnek
2026. április 22. szerda 10:07
Április 30-ig nyilatkozhatnak azok az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt - közölte az MVM szerdán az MTI-vel.
Kiemelték, hogy a rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért lényeges a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak, akik nem földgázzal fűtenek vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni. Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik.
Hozzátették, mintegy 515 ezer ügyfél már nyilatkozott, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájukon.
Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra - vagy földgázra, vagy villamos energiára - vehető igénybe.
Az áramszámlában történő érvényesítés igényéről nyilatkozni április 30-i határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet: az MVM Next online ügyfélszolgálatán, az MVM Next mobilalkalmazásban, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint az e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.
Hozzátették, hogy az online felületeken a bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető.
Az MVM Next arra is felhívta a figyelmet, hogy akiket korábban benyújtott nyilatkozata kapcsán hiánypótlásra kértek, az a szükséges javításokat haladéktalanul végezze el, hogy a szolgáltató érvényesíteni tudja az áramszámlában a kedvezményt.
Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza - olvasható az MVM közleményében.
MTI
