Öngyilkosságra bátorított egy baranyai férfi, vádat emeltek ellene

A Siklósi Járási Ügyészség öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt emelt vádat egy siklósi férfi ellen, aki egy közösségi platformon keresztül bátorított öngyilkosságra.

A vádirati tényállás szerint a siklósi férfi egy közösségi média platformon keresztül került kapcsolatba a későbbi sértettel.



A Németországban élő sértett 2025. októberében saját közösségi médiás csatornáján élő adásban nyakára helyezett egy kábelt, amelynek másik végét egy fához rögzítette.



A sértett a nézők számára többször kijelentette, hogy öngyilkosságot kíván elkövetni oly módon, hogy kábellel a nyakában lelép a mellette lévő létráról. Az élő közvetítéshez több személy is csatlakozott, akik valamennyien megkísérelték a sértettet lebeszélni a

szándékáról.



Az élő közvetítés több, mint tíz percen keresztül folyt, amikor a vádlott is csatlakozott a

közvetítéshez. Miközben többen továbbra is megpróbálták lebeszélni a férfit az

öngyilkosságról, amikor a vádlott megkérdezte, hogy meg akar-e halni, mire a sértett azt válaszolta, hogy igen.

Ekkor a vádlott arra buzdította a férfit, hogy akkor viszont csinálja meg.



A vádlott kijelentését követően a sértett nyomban felállt a létrára, majd onnan lelépett,

amelynek következtében a kötél szorítása miatt életét vesztette.



Több néző ezt követően bejelentést tett a hatóságoknak, majd a német rendőrség az

elhunyt sértettet lakóhelyének közelében megtalálta.



A sértettben az öngyilkosság gondolata már korábban kialakult, azonban a vádlott rábíró kijelentése erősítette meg és véglegesítette a szándékában.



Az elkövető cselekménye az öngyilkosságban közreműködés bűntettének a

megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő

szabadságvesztés.