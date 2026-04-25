Még vasárnap is napsütéses, kellemes nap vár ránk

A kevés fátyolfelhő és a nappali gomolyfelhő-képződés mellett általában sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor az északkeleti tájakon időszakosan több lehet a gomolyos felhőzet.

Csapadék az ország döntő részén nem lesz, vasárnap azonban a felhősebb északkeleti részeken egy-egy futó zápor nem kizárt.

Az északnyugati, nyugati szél napközben megélénkül, ma helyenként, vasárnap nagy területen megerősödik, holnap kiemelten Borsodban, Szabolcsban és Győr-Mosonban olykor viharos széllökések is előfordulnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de vízpartokon, nagyvárosokban ennél kissé melegebb is lehet, az északi völgyekben pedig átmenetileg fagypont közelébe is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 16 és 20 fok között várható - az északkeleti tájakon pár fokkal hidegebb, a nyugati és déli határszélen néhol kissé melegebb is lehet a legmelegebb órákban.