Huszonkét határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. április 27. hétfő 07:22
Huszonkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint a járőrök pénteken kettő, szombaton 12, vasárnap nyolc jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
A rendőrök az elmúlt héten 44 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
A megelőző héten - április 13-tól 19-ig - a feltartóztatott emberek száma 12 volt - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
