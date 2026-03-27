Hétfőn landol Pécs-Pogányban az első menetrend szerinti járat Münchenből
2026. március 27. péntek 09:38
Március 30-tól, hétfőtől újra menetrend szerinti járatok indulnak a Pécs-Pogány Repülőtérről, hetente két alkalommal Münchenbe, illetve onnan vissza. A legolcsóbb jegyek Bajorország fővárosába 119 euróba (mintegy 46 ezer forint) kerülnek.
A reptér közösségi oldalán jelentették be korábban, hogy a Skyhub Pad légitársaság és partnere, a Danish Air Transport, az Irány Pécs Kft. közreműködésével aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyitja az utat a 2026-ban elinduló új járatok előtt.
Tavasztól heti két Pécs-München repülőjáratot indítanak - ezzel újra közvetlen légi összeköttetés nyílik Pécs és európai célpontok között.
A járatok hétfőn és csütörtökön indulnak, illetve érkeznek, kevesebb, mint két óra alatt megtéve a távolságot.
A foglalási rendszer már korábban megnyílt, jelenleg a járatot üzemeltető légitársaság hivatalos weboldalán intézhető a jegyvásárlás, immár magyar nyelven is.
Nyilván számos szempont - például a kényelem - alapján döntenek a járatokat igénybe venni szándékozók, az induló árak mindenesetre kissé borsosnak tűnnek, Pécsről Münchenbe 119 euróért, onnan vissza pedig 129 euróért repülhetünk.
Az első gép Münchenből hétfőn délután negyed háromkor landol Pogányban, majd fél óra múlva indul vissza. Pénteken még mindkét járatra lehetett jegyet foglalni.
M. B.
