Kedden is számíthatunk záporokra, zivatarokra

Kedden általában erősen felhős lesz az ég, de főképp a keleti országrészben lehetnek napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet.

Ma este, éjszaka több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat.

Kedden is többfelé várható eső, zápor, zivatar, azonban napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső területén kisebb eséllyel, estétől főképp a Dunától keletre várható csapadék.

Ma a délnyugati, holnap az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős, kedden elsősorban az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében is viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 15 és 22 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek is lesznek, ahol délelőtt áll be a maximum.

