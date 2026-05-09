Vasárnap éjfélig tart a rendőrségi razzia az utakon
2026. május 09. szombat 16:00
Hétfőtől egy héten át fokozottan ellenőrzi a teherautókat, buszokat, valamint vezetőiket a rendőrség az ország közútjain.
Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon tette közzé, hogy a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség október 11-17. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi.
Az európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a vezetési- és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják - tették hozzá.
MTI
