Vasárnap is napsütéses, kellemes nap vár ránk
2026. május 09. szombat 16:06
Vasárnap is sok napsütésre lehet számítani a nappali gomolyfelhő-képződés mellett.
Ma legnagyobb eséllyel a nyugati tájakra sodródhat be zápor, zivatar, másutt, valamint éjszakától inkább csak néhol alakulhatnak ki csapadékgócok.
Vasárnap a déliesre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű, a legenyhébb idő a nagyobb városok belsejében és vízpartok közelében lehet, míg a leghidegebb a szélcsendes északi völgyekben.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 28 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Magyar Péter: nem uralkodni fogok...
- Megválasztották az Országgyűlés...
- UFO-aktákat hozott nyilvánosságra az...
- Nem igazán ment a tudásteszt a fiatal...
- Vasárnap is napsütéses, kellemes nap...
- Vasárnap éjfélig tart a rendőrségi...
- Megkezdődött az Országgyűlés alakuló...
- Gulyás Gergely: a Fidesz-KDNP...
- Több mint kétmillió beteget látnak el...
- Retró expresszel is elutazhatunk...