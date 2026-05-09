Vasárnap is napsütéses, kellemes nap vár ránk

Vasárnap is sok napsütésre lehet számítani a nappali gomolyfelhő-képződés mellett.

Ma legnagyobb eséllyel a nyugati tájakra sodródhat be zápor, zivatar, másutt, valamint éjszakától inkább csak néhol alakulhatnak ki csapadékgócok.

Vasárnap a déliesre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű, a legenyhébb idő a nagyobb városok belsejében és vízpartok közelében lehet, míg a leghidegebb a szélcsendes északi völgyekben.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 28 fok között várható.

