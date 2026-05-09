Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése, ma esküt tesz Magyar Péter

Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel, a tanácskozást Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg.



A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt.

Ezt követően az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízólevelek átvételét.

Sulyok Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt (Fidesz), akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést.

A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.

A 199 fős parlamentben a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.

A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert.

Ez a nap egyben az Európa-nap is, ugyanis 1950. május 9-én mondta el Robert Schuman francia külügyminiszter történelmi jelentőségű beszédét, amelyben felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét.

Képünkön: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés leendő elnöke, Magyar Péter leendő miniszterelnök és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyűlési képviselő (elöl b-j) érkezik az Országház főlépcsőjén az új Országgyűlés alakuló ülésére.

