Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése, ma esküt tesz Magyar Péter
2026. május 09. szombat 10:54
Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel, a tanácskozást Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg.
A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt.
Ezt követően az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízólevelek átvételét.
Sulyok Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt (Fidesz), akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést.
A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.
A 199 fős parlamentben a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.
A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert.
Ez a nap egyben az Európa-nap is, ugyanis 1950. május 9-én mondta el Robert Schuman francia külügyminiszter történelmi jelentőségű beszédét, amelyben felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét.
Képünkön: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés leendő elnöke, Magyar Péter leendő miniszterelnök és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyűlési képviselő (elöl b-j) érkezik az Országház főlépcsőjén az új Országgyűlés alakuló ülésére.
MTI - Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
