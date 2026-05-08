Gomolyfelhők zavarhatják szombaton a napsütést

Szombaton is sok napsütés várható, amit gomolyfelhők zavarnak.

Emellett délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet húzódik fölénk, ez éjszaka be is borítja majd hazánkat, szombaton délelőtt pedig északkelet felé elvonul, akkor a keleti ország felett okozhat felhősödést.

Holnap délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső országrészben és északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északias szél időnkén megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható.