Gomolyfelhők zavarhatják szombaton a napsütést
2026. május 08. péntek 19:30
Szombaton is sok napsütés várható, amit gomolyfelhők zavarnak.
Emellett délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet húzódik fölénk, ez éjszaka be is borítja majd hazánkat, szombaton délelőtt pedig északkelet felé elvonul, akkor a keleti ország felett okozhat felhősödést.
Holnap délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső országrészben és északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északias szél időnkén megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható.
MTI
