Lesodródott az útról és felborult egy autó Mánfán
2026. május 08. péntek 10:28
Lecsúszott az útról és fejtetőre borult egy személygépkocsi ma reggel Mánfán, az Árpád utcában.
A kocsiban egyedül utazó sofőr önerejéből kiszállt, könnyű sérülésekkel kórházba szállították.
A komlói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, áramtalanították a gépkocsit.
A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy újabb városban is kimutatták az...
- A békéért indulnak útnak a gyalogos...
- Több kocsival közlekednek a Mecsek...
- Idén tovább gyarapodhat a gólyák...
- Lesodródott az útról és felborult egy...
- Ez volt a második legszárazabb...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Dísznövény kiállítást és vásárt...