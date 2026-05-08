Lesodródott az útról és felborult egy autó Mánfán

Lecsúszott az útról és fejtetőre borult egy személygépkocsi ma reggel Mánfán, az Árpád utcában.

A kocsiban egyedül utazó sofőr önerejéből kiszállt, könnyű sérülésekkel kórházba szállították.

A komlói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, áramtalanították a gépkocsit.

A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott.