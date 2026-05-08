Több kocsival közlekednek a Mecsek IC-k szombaton

Megerősített járatokkal készül a MÁV-csoport a hétvégi rendezvényekre - közölte a cégcsoport.

A vasúttársaság az Országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén.

Ezért a MÁV-csoport azt javasoja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁVPlusz applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁVPlusz új alkalmazás 15 százalékos kedvezményét a menet- és helyjegyekre - jegyezték meg.

A közleményben ismertették: az Országos Haváriaközpont (OHK) bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében, az ország számos pontján, így Rákospalotán is a MÁVbuszok állnak majd készenlétben, hogy szükség esetén gyorsan bevethetők legyenek a megnövekedett utasforgalom kiszolgálására.



Számos vonalon jelentősen bővítik a kapacitást. A Tópart InterCity vonatok közül a reggeli járatokat további kocsikkal erősítik meg, míg a reggeli és délelőtti pécsi Mecsek InterCityk is több kocsiból álló szerelvénnyel várják majd az utazókat, a foglalások függvényében. A szegedi vonalon a Napfény InterCity járatokat is bővítik, Szegedről a reggel induló, délután a fővárosból induló vonatok szükség szerint maximális kapacitással fognak közlekedni

- írták a közleményben.



A balatoni térségben a nagyszabású Ikarus találkozó növekvő utasforgalmára készülve a Kék Hullám InterCityket legalább hét kocsival indítják el, a Balatonfüred és Tapolca közötti személyvonatokhoz pedig plusz egy mellékkocsit biztosítanak.

