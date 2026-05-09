Megválasztották az Országgyűlés elnökét a képviselők

Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton.



A képviselők közül 193-an igennel, ketten nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt - ismertette Vitányi István korelnök.



A választáson győztes Tisza Párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküt tett a parlament előtt.

Képünkön: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök gratulációját eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.