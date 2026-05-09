Megválasztották az Országgyűlés elnökét a képviselők

2026. május 09. szombat 13:22

Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton.

 

 

A képviselők közül 193-an igennel, ketten nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt - ismertette Vitányi István korelnök.

 

A választáson győztes Tisza Párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküt tett a parlament előtt.

Képünkön: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök gratulációját eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. 

MTI - Fotó: MTI/Purger Tamás