Napsütéses, kellemes napunk lesz hétfőn
2026. április 26. vasárnap 16:20
Éjjel nyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik fölénk, mely holnap délelőtt fokozatosan vékonyodik, így egyre többfelé naposra fordul az idő.
Csapadék nem várható.
Az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít erejéből, éjjel és hétfőn is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
A minimum-hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken 0 fok alá is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb lehet a reggel.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
