Mohácsi cukrászdákba érkeznek a NAV ellenőrei
2026. június 10. szerda 15:52
A NAV baranyai revizorai csütörtökön a mohácsi cukrászdákat, fagylaltozókat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Az egyházmegyében szolgáló papok...
- Hol csobbanhatunk Baranyában?...
- Mohácsi cukrászdákba érkeznek a NAV...
- Ez bizony nem kismiska: csaknem...
- Szakvezetéssel járhatjuk be...
- Baranyában is programokat kínálnak a...
- Hibázott az alvállalkozó,...
- Ősz derekán már fogadhatja az...
- Narancs riasztást adtak ki Baranyára,...
- Csaknem 700 milliós támogatást kapnak...