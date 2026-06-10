Csaknem 700 milliós támogatást kapnak az önkéntes tűzoltók

Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlapján.

Azt írták, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatra idén 652 egyesület összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be.

Közölték azt is, a pályázatokat elbíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek. A támogatásokra vonatkozó javaslatot a BM OKF főigazgatója jóváhagyta.

A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551,8 millió forint támogatásban részesül, a fennmaradó keretösszeg a természetbeni támogatásként központilag beszerzett EDR-rádiók árának változása esetére biztosít fedezetet.

A pályázók a megítélt támogatásból 179,7 millió forintot működési költségeikre fordíthatnak, 273,9 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltószakmai- és egyéb eszközöket, 42 millió forintot szertárfelújításra, 39,3 millió forintot gépjármű- és technikaieszköz-felújításra használhatnak fel, továbbá természetbeni támogatásként, 16,9 millió forint értékben EDR-rádiókat vehetnek majd át a nyertesek.